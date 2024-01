Calcio | Lazio Ripresa a Formello | Romagnoli e Pellegrini ok

(Di martedì 2 gennaio 2024) Rimarrà a Roma Kamada, non convocato dal Giappone per la Coppa d'Asia. ROMA - Riprendono gli allenamenti aper ladi Maurizio Sarri. All'appello mancavano Immobile e Luis Alberto, entrambi ai box per problemi muscolari e costretti certamente a saltare Udinese ed eventuale derby di Cop

Lazio - Frosinone 3 - 1 (0 - 0) in un match della 18/a giornata del campionato di Serie A. A segno per i ciociari Soulè su rigore (58'). Per i ... (247.libero)

Il centrocampista resterà così a disposizione di Sarri TOKYO ( Giappone ) - Protagonista un anno fa ai Mondiali in Qatar ma in difficoltà in questi ... (ilgiornaleditalia)

Il centrocampista resterà così a disposizione di Sarri TOKYO ( Giappone ) - Protagonista un anno fa ai Mondiali in Qatar ma in difficoltà in questi ... (247.libero)

Riprendono gli allenamenti a Formello per ladi Maurizio Sarri . All'appello mancavano Immobile e Luis Alberto , entrambi ai box per problemi muscolari e costretti certamente a saltare Udinese ed eventuale derby di Coppa Italia . Tra i ...La Fiorentina ci prova per Zaccagni (). Il Napoli stringe per Samardzic (Udinese) e Mazzocchi (Salernitana): idea Tomiyasu (Arsenal) per la retroguardia. Restando in tema di difensori centrali, ...Nel corso del suo intervento a Rai Radio 1, Lorenzo Casini ha confermato e spiegato la scelta di un turno a fine anno anche nella prossima stagione: "Anche nel calendario della Serie ...Rimarrà a Roma Kamada, non convocato dal Giappone per la Coppa d'Asia.ROMA (ITALPRESS) - Riprendono gli allenamenti a Formello per la Lazio ...