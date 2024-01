Calcio | Inghilterra Birmingham City esonera Rooney dopo 83 giorni

...che continua a far parlare di sé nonostante non sia più in diretta su Twitch a commentare il... ha vissuto anche una parentesi incon la casacca del Crystal Palace per poi tornare in ......alla vittoria in finale con l', è sotto inchiesta per violenza sessuale . L'ex funzionario ha sempre sostenuto che il bacio fosse consenziente ma, sotto pressione del mondo del...Corsa alla qualificazione alla prossima Champions League e occhio vivo alla possibile cavalcante, vincente, in Europa League dopo la retrocessione ...L'ex presidente della Federcalcio spagnola è accusato di violenza sessuale, rischia da uno a quattro anni di detenzione o una multa ...