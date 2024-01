Calcio | Gasperini | Coppa Italia trofeo possibile per noi

'Conte è a parimerito: lui dal punto di vista tattico è impareggiabile' MILANO - "Non sono stato "la bandiera" per le squadre in cui ho giocato: ... (ilgiornaleditalia)

rimarca l'importanza dell'unico trofeo in bacheca a Zingonia, vinto nel lontano 1963: "Per una società come la nostra è difficile pensare allo scudetto e alla Champions. Nell'albo d'oro ...spende anche un pensiero sul nuovo arrivato Hien : ' Copre un settore dove nelle ultime settimane siamo stati in difficoltà, ci darà una mano importante e conosce bene il campionato ...“La Coppa Italia è l’unico trofeo ‘arrivabile'”. L’ipse dixit della vigilia dell’ottavo secco casalingo col Sassuolo è di Gian Piero Gasperini: “Una società come la nostra non può competere per lo scu ...CALCIOMERCATO – E’ ufficiale il colpo in Serie A del mercato di gennaio, l’Atalanta trova il difensore che cercava già in estate ed ingaggia il nazionale svedes ...