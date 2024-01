Calabria | 20mln di euro per progetti di Ricerca e Sviluppo

La Calabria investe sull’innovazione tecnologica in agricoltura, attingendo al Pnrr per favorire transizione ecologica e crescita della competitività ...Il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, ha preso parte alla cerimonia in memoria delle vittime del terremoto del 28 dicembre 1908 e dei marinai russi che, per primi, soccorsero le popolazioni re ...