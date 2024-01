Cagliari su un attaccante del Sassuolo

Quello contro ilin Coppa Italia potrebbe essere per Stefano Pioli il primo appuntamento dell'ultimo ... L'francese, già 8 gol quest'anno, 41 nelle sue fin qui 106 volte in cui ha ......ragazzi di Pioli di presentarsi nel migliore dei modi al match di Coppa Italia contro il. ... al momento della sostituzione, parte dello stadio ha fischiato l'uscita dell'. Possibile ...Prima le cessioni di Capradossi e Pereiro, poi si parte all'assalto di qualche nome utile all'obiettivo salvezza ...La Juventus avrebbe messo gli occhi su Ademola Lookman, attaccante classe 1997 dell'Atalanta e della nazionale nigeriana, per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione.