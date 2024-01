Cagliari | si punta un veterano della Serie A

Dopo la bella vittoria in Champions League che ha permesso alla squadra di Sarri di staccare il pass per gli ottavi di finale, la Lazio scende in ... (ilmessaggero)

Commenta per primo Con l'ottavo di finale di stasera e la sfida al, riparte la caccia del Milan alla Coppa Italia. Una rincorsa che si protrae ormai da più ...per la gara coi sardi -a ..., TRE CESSIONI PER UN ACQUISTO E UNA SALVEZZA - Ilalla permanenza in Serie A . I sardi sono terzultimi in campionato e in piena bagarre per rimanere nella serie maggiore. La salvezza passa dal mercato. Il ds Nereo Bonato prepara un ...Un milione e 700 mila euro di investimento, 365 giorni di lavori («Si prevede che si possano effettuare interamente nel corso del 2024») e numerose ipotesi di intervento, anche se la più quotata punta ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.