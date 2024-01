Cagliari | Bonato | “Emergenza in attacco? Lapadula non è grave”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ildovrà sopperire all’infortunio alle due costole destre di Gianlucache terrà l’attaccante peruviano ai box per un pò di tempo. A parlare dell’dei sardi e del mercato invernale è stato Nereo, ds del, ai microfoni di Mediaset che è stato estremamente chiaro sull’avvenire della squadra.: “Siamo convinti di avere all’interno della nostra rosa le risorse per poter reggere il prosieguo del campionato. All’inizio della stagione facevamo fatica a trovare il gol, nella seconda parte abbiamo trovato il gol con regolarità. L’infortunio di Shomurodov e il contrattempo dici tolgono qualche arma però l’infortunio dimerita attenzione ma non è“. SportFace.

