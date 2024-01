Burocrazia canaglia | parco chiuso perché… c’è della terra

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 2 gennaio 2024) Sebbene il fatto non sia assolutamente di rilevanza nazionale, tuttavia esso merita di essere raccontato, rappresentando in concreto un emblematico esempio di ordinaria follia burocratica. La cosa riguarda il quartiere San Sisto di Perugia nel quale una meritoria associazione privata, fondata per commemorare un giovane morto in un incidente stradale nel giugno del 2020, ha da tempo preso in concessione dal Comune la gestione di un frequentatopubblico. Ebbene, dopo aver presentato un progetto di riqualificazione del medesimoverde, elaborato e finanziato dalla stessa associazione, ai primi di agosto è partito il relativo cantiere il quale, con l’installazione di giochi e attrezzature per bambini e famiglie, oltre ad un costoso impianto di irrigazione, avrebbe dovuto riconsegnare ilalla cittadinanza nei primi giorni ...