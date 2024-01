Buon compleanno a… Aimo Diana

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Oggi è ildi: dopo la promozione in B con la Reggiana è andato al Vicenza in C, dove è stato esonerato Oggicompie 46 anni. Il minimo che gli si possa augurare è che il 2024 che va ad iniziare non sia travagliato come il 2023. Dove, al di là del fatto che un allenatore può aspettarsi di tutto dalla precarietà della sua professione, il suo caso è quanto mai singolare: riuscire a essere mandato via da due piazze discretamente importanti e con due situazioni diametralmente opposte. L’ultimo esonero è arrivato esattamente il 18 dicembre, a Vicenza, da un club deluso dall’andamento nel campionato di Serie C, effettivamente deludente rispetto alle aspettative iniziali. Da qui, il comunicato: «La Società LR Vicenza comunica cheè ...