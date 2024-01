«Buon 2024 e tanta fortuna»

Leggi su iodonna

(Di martedì 2 gennaio 2024) Anno nuovo, vita nuova, e abitudini nuove. Almeno per Noemi che ha iniziato ilsorprendendo i suoi 655mila follower su Instagram con un selfie decisamente hot. In lingerie accanto al marito, il bassista Gabriele Grego. Noemi a “Belve”: «Ho toccato il fondo a Sanremo, io in sovrappeso accostata a Michelle Hunziker» X Leggi anche › ...