Buon 2024 dalle Ong | l’anno scorso sbarchi clandestini aumentati del 50%

(Di martedì 2 gennaio 2024) Roma, 2 gen – Le Ong augurano unanno all’Italia, metaforicamente parlando si intende. Diciamo che, considerati i numeri pazzeschi che ha testimoniato il disastroso 2023 in termini di immigrazione clandestina, le navi e le organizzazioni dei sedicenti “salvatori” hanno ben donde di che festeggiare, quindi ci permettiamo di ipotizzare un clima di assoluta festa a tinte colorate e – ovviamente – sempre più scure. Un 2023 disastroso sull’immigrazione clandestina I dati del Viminale sono imbarazzanti: nel 2023 l’aumento degli arrivi è stato del 50%. Propensioni, tendenze, confermate anche dal Capodanno. Scoccata la mezzanotte del 31, già due arrivi a Lampedusa hanno messo la “firma” sul nuovo anno in modo non diverso da come erano stati già “griffati” i convulsi 12 mesi dell’annata appena trascorsa. Novantuno persone nell’isola siciliana, ...

Un grande Rafa Nadal vince al rientro in campo, dopo il doppio perso contro Thompson/Purcell a Perth, in singolare contro un deludente Dominic ... (sportface)

TORINO - Nella mattinata di ieri, lunedì 1 gennaio, si è insediato il dottor Giovanni Messori Ioli, il Commissario della neonata Azienda ... dell'ospedale, per un sincero augurio dianno,...Nel complesso Intermonte mantiene una posizione positiva sull'azionario anche per il...consumer con focus sui brand piu' noti ma considerando eventuali livelli di prezzo non troppo amercato.La star di Deadpool 3 Hugh Jackman ha deciso di augurare buon anno ai suoi fan pubblicando un video nel quale si tuffa nell'oceano.Libera ossitocina, aiuta a non tenersi tutto dentro ma ci evita di rimuginare sulle emozioni negative (come invece finiamo per fare quando ci confidiamo con un amico): tutti i benefici di un gesto sem ...