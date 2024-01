Bundesliga | L’offerta esorbitante del Manchester City che Bonucci rifiutò nel 2016 | “Mi offrirono quasi 100 milioni di euro”

(Di martedì 2 gennaio 2024) 2024-01-02 15:55:47 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: leonardoha lasciato la sua amata Juventus di Torino per l’Union Berlino lo scorso mercato estivo. Un’uscita che sarebbe potuta avvenire molto prima, nel, quando il difensore centrale ricevette un’offertadal: “Nelero vicino al, che offrì100dialla Juventus“ Al suo posto ha firmato la squadra di Pep Guardiola Giovanni Pietre proveniente dall’Everton che lo riconosce”E’ un leader, legge bene la partita, ha ritmo ed è intelligente.Un giocatore che per lui è uno dei “migliori del mondo”. E ...

... non incute affatto timore al Tottenham , pronto a sferrare'... invece, precipitato nei bassifondi della. Bonucci e quel ... Bonucci e quel retroscena sull'faraonica del Manchester ...... a margine della zona retrocessione in) non ha portato ...le cifre in ballo (si parla di circa 30 milioni di euro) ma'... esperienzaa "prezzo di saldo" anche perché'Union Berlino ...