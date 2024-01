Buchanan-Inter | definito anche lo ‘sconto’! Arriva a Milano – Sky

(Di martedì 2 gennaio 2024)è ormai virtualmente un nuovo giocatore dell’, mancano solo le visite mediche e la firma sul contratto. Da Sky Sport 24, Cilli segnalai vantaggi dalla trattativa. IN ARRIVO – Il 2024 regala subito un acquisto. Luca Cilli aggiorna sull’affare ormai fatto: «L’ha concluso l’operazione per Tajon, l’esterno canadese che aveva individuato per la fascia destra. Operazione chiusa col Club Brugge a sette milioni più bonus, domani il calciatore arriverà a. Primasosterrà le visite mediche, poi firmerà il contratto pluriennale che lo legherà all’. Centrato l’obiettivo che si era prefissata la dirigenza, al Club Brugge ha dimostrato di essere un giocatore importante e capace di adattarsi al calcio europeo. È ...

Manca ormai soltanto l'ufficialità per sancire il primo colpo di questo Calciomercato di gennaio per l' Inter : dal Bruges arriverà l'esterno destro ... (247.libero)

tutto fatto per Tajon Buchanan all’ Inter ! L’esterno è atteso a Milano per le visite mediche già domani! ecco le cifre dell’affare. L’ Inter sta per ... (serieanews)

Inter e Bruges hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del calciatore in nerazzurro e adesso il club di viale della Liberazione... (calciomercato)

Tajon Buchanan è il prossimo arrivo in casa Inter. L’esterno, al suo arrivo a Milano, regalerà ad Inzaghi non solo un cambio in più a destra ma ... (inter-news)

L'pensa anche a rinforzare l'attacco: le mosse della dirigenza nerazzurra, occasione Muriel dopo TaremiL'stringe i tempi per, atteso questa settimana a Milano per la firma sul contratto fino al 2028 con il club nerazzurro. Luis Muriel (LaPresse) - Calciomercato.itIl nazionale canadese sarà ...L'ha messo a segno il primo e ultimo colpo del mercato invernale. Si tratta dell'ex terzino del Brugge Tajonacquistato a titolo definitivo (7 milioni di euro più tre di bonus nelle casse ...Il calcio italiano zavorrato dall'addio al Decreto Crescita, ma l'Inter e Marotta non mollano: colpo in arrivo per i nerazzurri ...Beppe Marotta, ad dell'Inter, si guarda indietro ricordando la finale di Champions persa: "Onore ai vincitori, ma abbiamo disputato una Champions che ci ha lasciato l'amaro in bocca ...