Buchanan all’Inter può regalare nuova opzione tattica ad Inzaghi | ecco quale

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tajonè il prossimo arrivo in casa Inter. L’esterno, al suo arrivo a Milano, regalerà adnon solo un cambio in più a destra ma anche la possibilità di un cambio di moduloè il prossimo rinforzo per l’Inter di. Il laterale, in arrivo a Milano dal Bruges, darà adnon solo un’in più per la fascia destra ma anche la possibilità di ridisegnare, all’occorrenza, l’assetto tattico della squadra. Il canadese, infatti, oltre che da laterale a tutta fascia, può essere impiegato come esterno alto d’attacco. Con Thuram in grado di svolgere il ruolo di ala sinistrache l’Inter, in caso di particolari necessità o in partite più bloccate, può decidere di schierarsi con un 3-4-3 e di sfruttare la ...