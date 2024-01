Brutte notizie per il tecnico | il titolare si ferma per almeno un mese | salta Napoli-Salernitana

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 2 gennaio 2024) Da quest’oggi ilha ripreso la preparazione al Konami Center di Castel Volturno in vista della sfida contro il Torino di Juric. Quest’oggi è iniziato il 2024 del, voglioso di lasciarsi alle spalle gli ultimi di mesi, senza dimenticare un 2023 che riecheggerà però per sempre nella mente dei calciatori e tifosi azzurri grazie al terzo scudetto. Presso il Konami Center di Castel Volturno, i ragazzi allenati da Walter Mazzarri hanno ripreso le sedute d’allenamento in vista della trasferta di Torino, primo complicato appuntamento dell’anno nuovo, per un team che ha disperatamente bisogno di punti per non allontanarsi ulteriormente dal quarto posto. Prima il Torino, poi il derby: un protagonista è infortunato Intanto la società ha iniziato l’annunciata minirivoluzione di calciomercato, Pasquale Mazzocchi sarà il primo nuovo nome del 2024 ...