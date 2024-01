Bronzetti-Sabalenka stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Brisbane 2024

(Di martedì 2 gennaio 2024) Luciase la vedrà contro Arynanel secondo turno del WTA 500 di, appuntamento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. La romagnola è reduce dal successo conquistato in due parziali lottati ai danni della diciannovenne a stelle e strisce Ashlyn Krueger. Adesso lo scontro proibitivo contro la campionessa bielorussa, prima testa di serie della manifestazione e numero due del ranking mondiale. Quest’ultima all’esordio, infatti, ha potuto beneficiare di un bye da parte degli organizzatori. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà sfavorita secondo le quote dei bookmakers. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo ...

Anche Luciafa festa: ora però c'è la. Battaglia vera, ma solo per un set. Thiem, va detto, non rappresenta forse il tennista più insidioso che in questo momento storico si possa ...Dal 3 - 5,ha collezionato quattro giochi di fila e chiuso la pratica regalandosi una fantastica sfida con l'ex numero uno WTA Aryna. Sarà infatti la bielorussa la giocatrice che ...NAPOLI - Kat, moglie di Dries Mertens, ex attaccante del Napoli, attualmente al Galatasaray, ha pubblicato su Instagram un selfie allo specchio in cui mostra il suo look di Capodanno. Visualizza q ...BRISBANE (AUSTRALIA) - Matteo Arnaldi batte in rimonta l'ungherese Fucsovic ed approda al secondo turno dell'Atp 250 di Brisbane. Dopo aver perso il primo set al tie-break, l'azzurro vince il secondo ...