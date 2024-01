Bronzetti-Sabalenka in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Brisbane 2024

(Di martedì 2 gennaio 2024) Luciase la vedrà contro Arynanel secondo turno del WTA 500 di, appuntamento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. La romagnola è reduce dal successo conquistato in due parziali lottati ai danni della diciannovenne a stelle e strisce Ashlyn Krueger. Adesso lo scontro proibitivo contro la campionessa bielorussa, prima testa di serie della manifestazione e numero due del ranking mondiale. Quest’ultima all’esordio, infatti, ha potuto beneficiare di un bye da parte degli organizzatori. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà sfavorita secondo le quote dei bookmakers. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo ...

... Trevisan 46 - best 18, Cocciaretto 47 - best 29,,52 - best 47 e Giorgi 57 best 26 è ...o solo a sprazzi 23) Daniil Medvedev vincerà un altro torneo sulla terra rossa 24) Aryna...Il match di, numero 62 del mondo, è stato invece interrotto con l'azzurra in vantaggio 6 -... Chi vince sarà la prima avversaria di Aryna, testa di serie numero 1 e n.2 WTA, che come ...Nella prosecuzione del match di primo turno del torneo WTA 500 di Brisbane, in Australia, Lucia Bronzetti supera la statunitense Ashlyn Krueger per 6-4 7-5 dopo due ore complessive di gioco. Per l'azz ...La pioggia rovina il Capodanno in campo di Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti al Brisbane International, torneo del Queensland Center sul duro. Entrambi gli azzurri hanno cominciato il proprio match ...