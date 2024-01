Braga | “Mattarella? Ha ribaltato l’immagine che c’è dell’Italia”

(Di martedì 2 gennaio 2024) La capogruppo del Pd a Repubblica: “Non è il paese dei balocchi come dipinge ogni giorno la Meloni” Il discorso del presidente della Repubblicaha fatto presa. E se ne parla tanto di quello che ha detto il capo dello Stato nell’ultimo giorno dell’anno che se ne è andato. “Dovremmo tutti ringraziare il presidenteperché in un momento di grande difficoltà per il Paese, che non è il “paese dei balocchi” dipinto ogni giorno dalla premier Meloni, ha richiamato le sfide non facili che abbiamo di fronte ma anche la fiducia di poterle vincere insieme“. Ne fa una questione politica, Chiara, capogruppo del Pd alla Camera, che di quelle parole diha ancora memoria anche perchéè stato deciso e perentorio su alcuni aspetti. “L’appello alla partecipazione perché, se ...

