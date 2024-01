Botti vietati a Fiumicino | Baccini | “Linee guida per promuovere un miglioramento sociale”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 2 gennaio 2024), 2 gennaio 2024 – Il Comune diha adottato un provvedimento significativo, in accordo con la Prefettura di Roma: l‘Ordinanza di divieto dei “di Capodanno, ed il Sindaco, Mario, ha dichiarato come questa decisione sia stata in linea con quella di numerose realtà comunali, che hanno intrapreso la stessa azione, in uno sforzo collettivo, per cercare di garantire maggiore sicurezza durante le festività. “Purtroppo, nonostante la presenza attiva delle Forze dell’Ordine sul territorio, le esplosioni sono state numerose, rendendo difficile individuare i trasgressori”, ha dichiarato il Sindaco, – Tuttavia, l’importanza dell’Ordinanza rimane fondamentale ed assume un carattere di principio volto alla tutela delle persone e degli animali. L’amministrazione, pur sapendo che il fenomeno è di ...