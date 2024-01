Bonucci | retroscena Manchester City | così ha fatto perdere 100 milioni alla Juventus

La Roma ha individuato in Leonardo Bonucci il giusto rinforzo per il mercato invernale. Nel rapporto qualità - prezzo, dove a b alla re resta solo ... (247.libero)

Leonardo Bonucci è il primo nome per rinforzare la difesa della Roma a gennaio. Vi abbiamo raccontato (LEGGI QUI) di come i contatti... (calciomercato)

Le parole di Leonardo, ex difensore della Juve, suisul suo mancato arrivo al Manchester City nel 2016 In attesa di scorprire il suo prossimo futuro, Leonardoha rilasciato un'intervista al The ...e quelsull'offerta faraonica del Manchester City . Futuro, si riapre la pista italiana: ora c'è il Genoa. Le strade del calciomercato si sa sono infinite. E, dopo ...Riparte il calciomercato invernale 2024: tutta la giornata di martedì 2 gennaio attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo su Serie A e Seri ...Vincenzo Morabito, agente sportivo e intermediario di mercato, nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli ha svelato un retroscena di mercato ...