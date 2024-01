Bonucci | “Nel 2016 io e la Juventus rifiutammo un’offerta del City da 106 milioni”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Leonardo, al centro del mercato invernale della nostra Serie A, ha parlato in esclusiva al Sun. Il difensore italiano entrato nella sfera di interessi del Genoa di Gilardino ha svelato un particolare retroscena di mercato del passato, al tempo della sua prima esprienza alla. Queste le parole di: “Nelero vicino al Manchester, che ha offerto quasi 100di euro alla. Le cose dovevano andare così. Sarei stato onorato di essere allenato da Guardiola perché mi avrebbe permesso di migliorare, ma non posso lamentarmi. In effetti, ho vinto molti trofei nella mia carriera. Mi sono sempre lasciato guidare dal cuore, è per questo che sono rimasto alla“. SportFace.

Le parole di Leonardo Bonucci , ex difensore della Juve, sui retroscena sul suo mancato arrivo al Manchester City nel 2016 In attesa di scorprire ... (calcionews24)

La chiusura dell' affare potrebbe favorire la Roma che ha messomirino Eric Dier , centrale ... L'effetto domino verrebbe poi chiuso dal passaggio a Marassi di Leonardoche dopo il mancato ...I nomi Oltre alla difesa che vedrà la partenza di N'Dicka (no adei Friedkin) , Tiago Pinto ... piace anche Zienlinski del Napoli in scadenza2024 difficile un suo trasferimento adesso. Più ...Riparte il calciomercato invernale 2024: tutta la giornata di martedì 2 gennaio attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo su Serie A e Seri ...Mercato, Canovi, agente ed esperto in materia, è intervenuto n esclusiva a Tag24 per presentare la sessione invernale ...