Bonucci | «Nel 2016 il City voleva comprarmi per quasi 100 milioni | ma io e la Juve rifiutammo»

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’ex bianconero Leonardo, intervistato dal Sun, ha dichiarato di essere stato molto vicino ad una cessione al Manchesternel: «Nel, ero vicino a firmare per il. Hanno offerto100allantus, ma insieme al club abbiamo deciso di rifiutare. Ci sono state trattative anche nel 2017, dopo che lantus mi ha messo in vendita… alla fine le cose dovevano andare in quel modo. Essere allenato da Guardiola sarebbe stato un grande passo in avanti perché mi avrebbe migliorato, ma non posso lamentarmi perché ho vinto molti trofei, premi individuali e gli Europei. Ho sempre scelto col cuore, per questo sono rimasto allantus». Il club inglese prese poi Stones al suo posto; ...

Le parole di Leonardo, ex difensore della Juve, sui retroscena sul suo mancato arrivo al Manchester City2016 In attesa di scorprire il suo prossimo futuro, Leonardoha rilasciato un'intervista al The Sun. Di seguito i retroscena dell'ex capitano della Juve. RETROSCENA MANCHESTER CITY ...A proposito del Grifone: sta entrandovivo la trattativa per la cessione di Dragusin al Tottenham per 30 milioni. Per rimpiazzarlo un'idea suggestiva porta a Leonardo, desideroso di ...Il Napoli ha ripreso ad allenarsi nella mattina di oggi all'SSCN Konami Training Center. Khvicha Kvaratskhelia è rientrato dalla Georgia ed ha potuto godere di alcune ore di permesso, ...Pietro Beruatto, terzino del Pisa ex Juventus, potrebbe riaffacciarsi in massima serie. Secondo i colleghi de La Nazione è finito nel mirino del Frosinone, che potrebbe cedere Caso in B.