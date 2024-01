Bonucci in Serie A | non è finita | spunta un’altra suggestiva pista di mercato

Leggi su rompipallone

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’ex difensore della Juve potrebbe tornare a giocare in Italia, con un nuovo club che sarebbe sulle tracce del giocatore viterbese. E’ cominciato da poche ore il nuovo anno e la speranza, calcisticamente parlando, è che ci possa regalare grande emozioni anche in questa stagione. Nell’ultimo turno di campionato la Juve ha acceso in maniera simbolica la lotta scudetto con l’Inter, vincendo di misura contro la Roma dopo il passo falso dei nerazzurri contro il Genoa, che hanno percorso le orme dei bianconeri, fermati in quel di Marassi circa un mese fa. La sensazione è che la battaglia per lo scudetto possa essere una cosa esclusivamente di Juve e Inter, ma molto dipenderà anche da quello che accadrà in questa sessione di, perchè qualora dalle parti della Continassa dovessero arrivare volti nuovi, allora il gap con la squadra di Simone Inzaghi si ridurrebbe e al ...