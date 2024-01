Bonucci | 'Guardiola offrì 100 milioni | ma il mio cuore scelse la Juve'

Commenta per primo Leonardorivela un retroscena di mercato. Il 36enne difensore italiano dell'Union Berlino ha ... Essere allenato dasarebbe stato grandioso perché mi avrebbe ...alla Roma A Leo auguro tutto il meglio, si troverebbe bene e se arriverà la sua esperienza ... Poi certo, la Juve non giocherà come il City dima non dipende mica solo da lui. Max si ...Per mantenere alto il livello e riuscire a tenere il passo dell’Inter sarà fondamentale per la Juventus inserire almeno un tassello dal mercato. Le assenze di Pogba e Fagioli hanno pesato notevolmente ...BONUCCI – «Sul tema del difensore ho tanti difetti, dico sempre la verità e sono sempre molto chiaro. Vero è che abbiamo bisogno di un difensore centrale, lo sappiamo da tempo. Stiamo lavorando ma abb ...