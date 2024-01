Bollette 2024 | fine mercato tutelato Come cambieranno? aggiornamento 2 GENNAIO

In un contesto di lavoro e sociale che richiede abilità complesse anche solo per interagire col proprio conto corrente bancario o per pagare, una televisione che non richiede nessuno sforzo ...... mentre al Comune spetterà trovare il modo di far scendere leTaRi. Il resto dei nodi ... Sei, infine, i Comuni che andranno al voto in provincia di Latina nel, ma non di rilevanza come ...Sarà un 2024 caratterizzato dai rincari Ecco quelli da evitare. La mappa degli aumenti l’hanno tracciata le associazioni dei consumatori. Fanno da traino le bollette, complice la ...Due milioni spesi solo nel 2023 e il trend in salita dal 2021. Ora tecnici in municipio. Senza ovviamente interrompere il servizio all’utenza e il lavoro del personale ...