Blanco con la maglia di Totti | 'Forza Roma | ma voglio bene anche ai laziali' VIDEO

(Di martedì 2 gennaio 2024) Capodanno in piazza. Molti italiani hanno festeggiato così il passaggio dal 2023 al 2024. Negli ascolti televisivi Amadeus su Rai 1 ha...

Roma Capitale ed RDS 100% GRANDI SUCCESSI hanno presentato il programma di “Roma 2024. You are here”: il grande Capodanno al Circo Massimo. Sul ... (romadailynews)

"New York, i miei momenti preferiti con te", scrive Selena Gomez sotto il suo ultimo post su Instagram, ma i fan non si lasciano sfuggire un ... (leggo)

La colonna sonora dell'evento è a cura di Jordi Logánla partecipazione di Sheila, inoltre l'attore e direttore Mario Gas interpreta la parte di Juan Carlos, l'antenato della famiglia ...è stato tra i protagonisti del concerto di capodanno del Circo Massimo . Il cantante si è presentato sul palcouna maglia della Roma della stagione 1998 - 99. La stessa che ha indossato in ...La Promessa, grazie alle anticipazioni apprendiamo che mercoledì 3 gennaio Manuel confessa il suo amore impossibile per Jana ...Vito Bucci, lucano doc, è segretario di produzione di Lux Vide, alle spalle di sceneggiati come «Don Matteo», «Blanca» e «Che Dio ci aiuti»: «Il nostro lavoro Anticipare gli imprevisti perché le scen ...