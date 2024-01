Birmingham | UFFICIALE | esonerato Rooney

Wayne Rooney torna in patria. Dopo aver lasciato la panchina del DC United negli Stati Uniti, l'ex attaccante inglese è ufficialmente... (calciomercato)

Rischia di finire con un esonero l'avventura di Wayne Rooney sulla panchina delCity: atteso l'annuncio in giornataamara per Wayne Rooney: l'ex United infatti è stato esonerato dalCity, squadra di Championship, alla sua seconda avventura su una panchina inglese. Arrivato in corsa ad ottobre, ...Club statement: Wayne RooneyCity FC (@BCFC) January 2, 2024 Il 38enne ha conquistato appena 10 punti nel corso della sua breve avventura sulla panchina del, avventura che si è ...Dopo un periodo nero Wayne Rooney è stato esonerato dal Birmingham. Il club inglese lo ha rimesso dal ruolo di allenatore.Alex Meret si è sottoposto ad esami strumentali, al Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. Lo riferisce il club partenopeo sul ...