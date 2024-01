Birmingham | l’ex attaccante Rooney esonero dopo soli 83 giorni

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 gennaio 2024) E’ durata pochissimo l’esperienza di Waynesulla panchina deldel Manchester United, infatti, è stato esonerato83dal club di Championship, la seconda divisione inglese. La squadra è crollata in classifica e con l’arrivo in panchina dell’inglese la situazione è ulteriormente peggiorata. La sconfitta per 3-0 di lunedì in casa del Leeds è stata la nona in 15 partite. “Il calcio è una questione di risultati, e so bene che non sono stati ai livelli attesi. Vorrei ringraziare i comproprietari (uno dei quali èfuoriclasse del football americano Tom Brady ndr) e i dirigenti delper l’opportunità che mi hanno dato ma il tempo è il bene più prezioso di cui un allenatore ha ...