Biella | Zan Pd | ' più imbarazzante silenzio Meloni'

(Di martedì 2 gennaio 2024) Rma, 2 gen (Adnkronos) - "Non so se sia piùPozzolo che si nasconde dietro l'immunità parlamentare e rifiuta di fare i test, Delmastro che fa lo gnorri o l'ennesimodisulla sparatoria di Capodanno dei suoi Fratelli d'Italia. In ogni caso, questi patrioti cuor di leone scappano. Che vicenda penosa". Lo scrive su Twitter Alessandro Zan, deputato del Pd.

Gli fa eco su X Alessandro, componente della segreteria nazionale del Pd: "Corsini non può restare un minuto in più in RAI. Ieri sera ad Atreju ha scelto di fare politica, attaccando Elly ...A proposito di Report e delle società die Di Biase, Furfaro NON ha mai parlato di 'inopportunità politica' (l'ho detto io), ma ha evidenziato l'assenza di illeciti" e quindi scusandosi con ...Rma, 2 gen (Adnkronos) – “Non so se sia più imbarazzante Pozzolo che si nasconde dietro l’immunità parlamentare e rifiuta di fare i test, Delmastro che fa lo gnorri o l’ennesimo silenzio di Meloni sul ...Veglione movimentato nel centro di cui è sindaca la sorella di Delmastro. E il caso diventa politico con le opposizioni a chiedere dimissioni ...