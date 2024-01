Biella | FdI difende Delmastro Pozzolo si è sottoposto al test della povere da sparo

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’incidente di Capodanno a– tra gli strepiti delle opposizioni – è un fatto di cronaca su cui faranno luce le autorità. Ma con il dato di fatto che il sottosegretario alla Giustizia Andreanon si trovava presente al momento del colpo di pistola partito dalla pistola del deputato Fdi Emanuele. E’ la linea che, a quanto apprende l’Adnkronos, trapela da ambienti di Fratelli d’Italia circa l’episodio avvenuto la notte di Capodanno a. Episodio sul quale – è l’impostazione che viene seguita- le opposizioni fanno una campagna propagandistica e pregiudiziale. Comunque, sembra assodato che, in attesa dei dovuti accertamenti, se venissero definite sue responsabilità, Pozzollo andrà incontro alle misure ritenute in quel caso necessarie da parte del partito., ...

In attesa delle indagini sul ferimento di una persona al veglione di Capodanno alla pro loco di Rosazza, a cui partecipava il sottosegretario alla ... (ilfattoquotidiano)

Il deputato diammette di essere proprietario dell'arma che ha sparato e ferito un parente della scorta di ... Scoppiato nella serata del 31 dicembre a Rosazza () dove alla festa dell'ultimo ...Il deputato dispara con la pistola a Capodanno: gli verrà revochato il porto d'armi La Prefettura diprocederà con la revoca del porto d'armi per la difesa personale rilasciato al deputato Emanuele ...Si infittisce il giallo del colpo partito dalla pistola del parlamentare di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo.Il deputato Pozzolo si è sottoposto allo stub, ma ha richiesto l'immunità parlamentare per non consegnare gli abiti alla Procura ...