Berrettini | meglio pochi ma buoni | un numero bugiardo

Leggi su ilveggente

(Di martedì 2 gennaio 2024), è proprio vero quel che dice l’antico proverbio: a volte non è affatto la qualità a fare la differenza… Lo hanno accusato di tutto un po’, nel corso degli ultimi 12 mesi. Di essere interessato più alla sua nuova relazione con Melissa Satta che non al tennis, tanto per cominciare, ma anche di non avere più voglia di giocare. Di aver perso quella scintilla che, nel 2021, lo aveva portato a un passo dal tetto del mondo e in finale a Wimbledon.(LaPresse) – ilveggente.itNon è così, naturalmente, ma vaglielo a spiegare ai detrattori, convinti come sono che il campione romano preferisca ormai le pubblicità e i red carpet ai sontuosi palcoscenici sportivi su cui ha a lungo brillato. Sta di fatto che l’anno che si è ormai concluso ha costretto Matteoa pagare un prezzo fin troppo alto. L’ex ...