Berlino | ci sarà una stagione numero 2 dedicata al ladro più amato d’Europa?

Leggi su gqitalia

(Di martedì 2 gennaio 2024)ha debuttato su Netflix solo da qualche giorno (gli episodi sono usciti in tutto il mondo il 29 dicembre), ma l’atteso spin-off dell’universo de La casa di carta è già diventato uno degli show più visti del momento sulla piattaforma. Il successo ottenuto è stato tale da far pensare – già da subito – a un possibile secondo capitolo della seriealinterpretato da Pedro Alonso. Il format, infatti, è stato pensato come autoconclusivo ma ha lasciato qualche questione irrisolta sul personaggio principale e sulle tante storie (e persone) che gli ruotano attorno. Una seconda, quindi, non è da escludere, ma l’ultima parola in merito spetta solo a Netflix. Cosa ci ha raccontatoha raccontato una parentesi ancora inedita della vita di Andrès de ...