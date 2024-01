“Bergoglio usurpatore | non è il Papa” Prete scomunicato all’istante

(Di martedì 2 gennaio 2024) Un evento che ha scosso le fondamenta della Chiesa cattolica ha avuto luogo a Guasticce, nella provincia di Livorno. Don Ramon Guidetti, il parroco della chiesa di San Ranieri, è statodal vescovo di Livorno, monsignor Simone Giusti. Il motivo? Durante un’omelia, il sacerdote ha sostenuto cheFrancesco “non è il”, ma un “”. Era il 31 dicembre scorso quando don Guidetti ha tenuto l’omelia che ha provocato la sua scomunica. In quell’occasione, ha scioccato i fedeli con parole audaci: “Lo scorso 17 dicembre, in un santuario vicino a Buenos Aires, un fulmine ha colpito la statua di San Pietro. E cosa è andato a incenerire? L’aureola e le chiavi. L’aureola perché Pietro non è più santo, perché c’è un gesuita massone legato ai poteri mondiali, un...

"Un", "un gesuita massone", "tutti lo sanno che non è il Papa ma nessuno fa niente": a ... Nessun ripensamento dunque per questi (ex) sacerdoti che rifiutano Papae che sostengono ...L'aureola perché Pietro non è più santo, perché c'è un gesuita massone legato ai poteri mondiali, unantipapa. E le chiavi perché quelle se le è tenute il buon Benedetto.