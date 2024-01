Bene Mattarella | ma ci sono i maschicidi

Leggi Anche Mattarella : 'Aveva ragione il Papa , viviamo una guerra mondiale a pezzi' Leggi Anche Papa : 'Per il momento le dimissioni non sono in ... (247.libero)

Danni per migliaia di euro all’edificio intitolato al fratello del Capo dello Stato: “Il presidio fa paura, ma non ci fermeranno” (repubblica)

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Cittadini e famiglie devono affrontare, giorno per giorno, problemi e emergenze. Il Lavoro che manca. Pur in presenza di ... (liberoquotidiano)

Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio- 31.12.2023 Care ... Pace, nel senso di vivereinsieme. Rispettandosi, riconoscendo le ragioni dell'altro. Consapevoli che ...Qualcuno obietterà: sì, va, ma cosa c'entra tutto questo con il Salento C'entra, in qualche ... come ha sostanzialmente ricordato anche il presidente Sergionel suo discorso di fine ...Forse il problema di Mattarella era quello di disturbare meno persone possibili, nel Palazzo, col suo messaggio di Capodanno ...Filippo Grandi, l’Alto Commissario dell’Onu per i rifugiati, osserva che la pace da augurarsi per il 2024 «deve essere giusta». Il che significa «una pace con diritti economici, sociali, politici per ...