Belen Rodriguez | conferma il flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi | “Sco**e nei nei camerini”

Laha ringraziato pubblicamente l esperto di gossip che per primo la inform della presunta tresca tra l ex marito e la collega.senza freni tornata a parlare della presunta liaison tra Stefano De Martino e Alessia ...Vediamo adesso insieme le località scelte da alcuni di loro:: l'ex conduttrice di ' Tu Si Que Vales' ha deciso di trascorrere le vacanze invernali nel suo Paese natale, ovvero l'...La conduttrice tv, dopo la clamorosa rivelazione di Belen Rodriguez che ha confermato una presunta liaison tra l'ex ballerino di Amici, Stefano De Martino, e la stessa showgirl romana, continua a pubb ...Fine dell'anno scoppiettante per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha deciso di vuotare il sacco, così dopo l'intervista-verità rilasciata a Domenica In qualche giorno ...