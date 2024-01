Belen e i tradimenti di Stefano De Martino | spunta Antonella Fiordelisi

Non si placa il gossip suRodriguez e Stefano De Martino . Dopo aver spifferato i presuntidell'ex marito a Domenica In , la soubrette ha parlato di una presunta tresca tra l'ex ballerino di Amici e Alessia ...Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi - Spetteguless.it Non è stato bello venire a conoscenza deidi Stefano, ed è per questo che - questa volta -Rodriguez , non l'ha voluto ...Oltre ad Alessia Marcuzzi, l'ex ballerino di Amici avrebbe vissuto una passione travolgente anche con l'influencer vista al Grande Fratello Vip ...Fine dell'anno movimentato per Belen Rodriguez, che ha deciso di rendere pubblico il presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Dopo l'intervista-verità a Domenica In, la showgirl ...