Beautiful | Anticipazioni Puntata del 3 gennaio 2024 | Hope affila le armi e mette Brooke in guardia da Steffy!

(Di martedì 2 gennaio 2024) Scopriamo ledelladiin onda il 3su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano chesosterrà l'idea didi organizzare una serata romantica per Ridge ma larà inda Steffy, che è pronta a tutto perrla in difficoltà.

: Hope mette in guardia Brooke da Steffy, sempre più scatenata Brooke racconterà a Hope della sua idea e la ragazza ne sarà molto contenta . Le dirà però di stare molto attenta ...Americane: Thomas chiede a Hope di sposarlo Thomas e Hope non hanno gradito le intromissioni di Steffy ma la Logan ha riferito al suo amante di capire le preoccupazioni di sua ...Ecco le anticipazioni di Beautiful della puntata in onda mercoledì 3 gennaio 2024 alle 13:50 circa su Canale 5 ...Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas sta per affrontare un nuovo nemico, tornato dal passato. Il Forrester ha chiesto a Hope di sposarlo ma presto farà i conti con un brutto ...