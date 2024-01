Beatrice Luzzi prepara il pranzo ma Anita e Garibaldi non si siedono a tavola

Lo staff di Beatrice Luzzi ha deciso di intervenire per cercare di placare le polemiche in merito ai recenti fatti di Capodanno che hanno visto ... (biccy)

L'attore Gabriele Lazzaro, ex collega della Luzzi nella soap Vivere, interviene sui social per difendere l'attrice romana e condannare ... (comingsoon)

Nelle scorse ore, lo staff di Beatrice Luzzi ha deciso di intervenire attraverso un comunicato pubblicato sui profili social dell’attrice in merito ... (isaechia)

Dopo la notte di Capodanno, l'attore G abriele Lazzaro , ex collega dellanella soap Vivere , è intervienuto sui social per difendere l'attrice romana e condannare l'...romana con cuisi ...... il legame - a tratti morboso e tossico - con Heidi Baci, che ha provocato l'intervento del padre di lei e l'uscita immediata della ragazza dalla trasmissione, ma anche l'antipatia con...Sembrano essere tornate alcune alleanze nella Casa del Grande Fratello con Beatrice Luzzi di nuovo nel mirino di qualche inquilino.Anche una precisa frecciata probabilmente contro il collega attore di Beatrice Luzzi non è passata inosservata al popolo del ...