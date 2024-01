Bcc di Roma | bonus di 1 000 euro per tutti i dipendenti da spendere al supermercato o in benzina

(Di martedì 2 gennaio 2024) Mano tesa contro il caro-vita dalla Bcc di, la più grande banca di credito cooperativo italiana, per i suoi 1.500riceveranno un buono da 1.000daper il rifornimento carburante o nei supermercati. È questa la novità approvata dal Consiglio di amministrazione il 20 dicembre scorso e che vede la banca mettere in atto una misura straordinaria di 1,5 milioni di. Il tutto arriva contestualmente ad un altro importante riconoscimento, che è quello della parità di genere, certificata da Rina Spa, società che opera a livello internazionale, che si occupa di accompagnare le aziende nel percorso di crescita verso la valorizzazione e l’inclusione delle risorse umane e nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Un percorso, sottolinea l’istituto, ...

Si tratta, quindi, di un ulteriore e concreto segnale dell'impegno diverso le strategie ESG, in linea con l'obiettivo di sviluppo e di valorizzazione delle persone, valori nei quali la ......Filarmonica viene realizzato grazie al supporto fondamentale di importanti sostenitori quali...Italia dirigendo Cavalleria rusticana e Rigoletto in collaborazione con il Teatro dell'Opera di. ...Il tutto arriva contestualmente ad un altro importante riconoscimento, che è quello della parità di genere, certificata da RINA Spa, società che opera a livello internazionale, che si occupa di accomp ...La somma potrà essere spesa per carburante e supermercati. La banca ottiene anche il riconoscimento della parità di genere certificata dalla società Rina ...