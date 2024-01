“Bassezza senza precedenti” Morgan | bomba sette anni dopo Amici | spunta il nome di Maria De Filippi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 gennaio 2024)e le gravi accuse ad. Non si è ancora spenta l’eco del polemico addio del cantautore a X Factor che scoppia un altro caso, stavolta sulla rottura tra lui e il popolare talent show nel 2017. Pochi giorni faha dichiarato: “Sono un dissidente che va contro il pensiero unico. Mi scontro con i grandi poteri economici, mediatici e politici a cui sono scomodo. Come me, tutte le persone in grado di dissenso e di sostenere la propria idea culturale, esistenziale, filosofica e politica sono licenziate, cancellate ed emarginate dal pensiero unico, dal sistema del politicamente corretto e della cancel culture”. Recentementeha fatto una diretta con l’ex insegnante diLuca Jurman e nel corso della live ha attaccato pesantemente il programma e secondo molti anche ...