Basket | la fisicità dell’Olympiacos condanna una Milano che lotta fino alla fine

Leggi su oasport

(Di martedì 2 gennaio 2024) Si è appena conclusa al Peace and Friendship Stadium del Pireo la sfida tra l’Olympiacos e l’EA7 Emporio Armani, match valevole per la diciottesima giornata dell’Eurolega, la prima del girone di ritorno. Uno scontro diretto nella corsa ai playoff, con i greci che arrivavano all’appuntamento ottavi, con 9 successi, mentre l’Olimpia era tredicesima, con 7 successi. Ecco come è andata. Avvio con un paio di fischi arbitrali a fermare il gioco e servono 90 secondi prima dei primi punti e sono di Johannes Voigtmann. Poi, però, è Fall a dominare nei rimbalzi offensivi e Olympiacos che mette un parziale di 10-0, conin grande sofferenza con il centro del Pireo. Non riesce a segnare l’Olimpia e serve scavre la metà quarto prima di trovare un altro canestro meneghino con Kyle Hines, poi arriva la prima tripla ospite con Napier, ...