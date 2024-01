Barcellona | Pedri | “Haaland è un cyborg di gol Lo prenderei”

Leggi su sportface

(Di martedì 2 gennaio 2024)è un simbolo deldel presente e lo sarà anche deldel futuro. Il centrocampista spagnolo, figlio della cantera bluagrana, ha parlato dei suoi super coetanei o simili che, come lui si stanno cimentando a prendersi il palcoscenico del calcio internazionale. In queste parole anche un simpatico consigliodi mercato ai dirigenti dei blaugrana. Queste le parole disul canale Twitch di Ibai Llanos: “La mia intenzione sarebbe quella di tornare il prima possibile, ma non ho una data segnata in rosso sul calendario. Non essere in campo è fastidioso, non è stato il mio migliore anno, ho vissuto momenti molto difficili. Ovviamente se avesse 19 o 20 anniMessi. Ma per l’attitudine e la forza: è un ...