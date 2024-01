Barcellona | de Jong allontana le sirene di mercato | “Sono nel club dei miei sogni”

Leggi su sportface

(Di martedì 2 gennaio 2024) Frenkie de, intervistato in patria da “NOS”, hato lediche volevano il talentuoso centrocampista olandese lontano dal. Certo, la stagione del classe ’97 non è stata fin qui delle migliori: problemi fisici di vario genere non hanno aiutato a rendere deal meglio e lo stessonon sta brillando come negli anni migliori. A dimostrarlo anche il terzo posto nella Liga, staccata da Real e Girona. Il diretto interessato però sembra pronto a giurare amore alla maglia blaugrana: “neldei, è la squadra dove volevo essere – spiega – Per il momento sto davvero bene qui a, non si può mai dire. Interesse del ...