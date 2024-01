Barbara d’Urso finalmente libera | la frecciatina a Mediaset non passa inosservata – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il 31 dicembre 2023 è stato un giorno da festeggiare in grande per. La regina della TV, che ha fatto una pausa dal piccolo schermo negli ultimi mesi, ha ufficialmente chiuso il suo capitolo concon l’arrivo del nuovo anno.: laIl contratto tra la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.