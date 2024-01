Balneari | Capacchione Sib | I rilievi di Mattarella non ci riguardano Contro noi attacchi pretestuosi

(Di martedì 2 gennaio 2024) “La lettera del presidente della Repubblica, che riguarda la legge sulla concorrenza numero 214 del 30 dicembre 2023, non contiene alcuna disposizione sulle concessioni, bensì quelle degli ambulanti (articolo 11)”. Lo ha precisato Antonio, presidente del Sindacato Italianoaderente a Confcommercio. “E’ opportuno, poi, – ha continuato– chiarire che le proroghe delle concessioni, decise dai Comuni e dalle Autorità di sistema Portuale, non avvengono sulla base di questa legge appena promulgata e neppure per le disposizioni contenute nella legge 14/2023 Milleproroghe (promulgata con analoga lettera di accompagnamento del Presidente della Repubblica). La proroga delle concessioniviene disposta dagli Enti concedenti sulla base ...

