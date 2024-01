Balneari | Bonomi | non mi riconosco in critiche a Mattarella**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) - “Come presidente di Confindustria non miassolutamente nellerivolte da Assobalneari al Capo dello Stato. I rapporti di Confindustria con il Presidente della Repubblica sono e restano quelli che tutti hanno constatato nella nostra assemblea pubblica annuale lo scorso settembre". Lo afferma in una nota il presidente di Confindustria, Carloribadendo la "condivisione totale per le sue parole anche espresse nel discorso di fine anno, per la sensibilità dimostrata sul tema della concorrenza".conclude esprimendo a Mattarella "enorme gratitudine per come svolge il suo mandato a garanzia di tutta la nazione".