Avanti un Altro | la nuova Bonas che affiancherà Paola Caruso è un’ex tentatrice di Temptation Island | ecco chi

(Di martedì 2 gennaio 2024) Oggi, martedì 2 gennaio, tornerà su Canale 5un, il game show condotto da Paolo Bonolis, in onda tutte le sere dalle 18:45. In occasione della tredicesima edizione del popolare show, il conduttore sarà affiancato come sempre da Luca Laurenti e dall’intero cast di “personaggi”. Tra questi, figurano alcuni volti divenuti noti proprio grazie alla loro partecipazione adun. E’ il caso della “Miss” Claudia Ruggeri e della “regina del web” Laura Cremaschi. Oppure della “dottoressa” Maria Mazza e dello “iettatore” Franco Pistoni. A loro, si aggiungono la “moglie” Giorgia Pianta e tanti altri protagonisti dello strampalato salottino. Novità della tredicesima edizione, la “Hostess”, interpretata da Greta Cianfano, nonché l’addio di Francesca Brambilla nei panni della “bona sorte”. Quest’ultima sarà ...

La nuova edizione di Avanti un altro scalda i motori in vista della partenza di gennaio. Dopo tanti dubbi sulla messa in onda, in quanto si ... (anticipazionitv)

Paolo Bonolis e Luca Laurenti (US Mediaset) Avanti un altro ! fa tredici. Stasera, alle 18.45 su Canale 5, prenderà infatti il via la tredicesima ... (davidemaggio)

...il marchio "Terme di Stabia" e d utilizzarlo anche per una SPA o per un centro massaggi o un... Altrimenti, si andràdi ribasso in ribasso e il marchio sarà svenduto: l'ennesimo schiaffo al ...Poi sono andatilo stesso perché avevano venduto più di 3.000 biglietti, ma i rapporti si ... ha qualcheprogetto importante nel cassetto 'Un sogno che ho, ma è molto complicato, è quello ...È uno dei nomi usciti per la Fiorentina nell'ottica di andare a rinforzare la fascia destra della difesa, con la sua duttilità può garantire però copertura anche ...Avanti un Altro 2024, Paolo Bonolis riparte con le nuove puntate su Canale 5: cast, concorrenti e chi saranno i personaggi del salottino ...