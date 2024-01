Autostrade più care | fino al 2 | 8% in più con il nuovo anno

In un'intervista a "La Repubblica", l'ad di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi , ha parlato del futuro. Affermando: "Il trasporto su gomma in ... ()

Liguria.: ecco il decreto interministeriale che stabilisce gli adeguamenti dei pedaggi del 2024 . E non si tratta di buone notizie.... in azione i droni delleper la viabilità: il video Tutor, con app Free To X ora hai una mappa inPedaggi, gli aumenti di gennaio 2024 VIAGGIARE COSTA (CARO) Per ...