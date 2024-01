Auto volanti e interattive Ecco i veicoli del futuro

Tutti strumenti che, come le macchine, non solo non sono arrivati, ma hanno creato anche ... magliette da piccoli e grandi nerd, giochi educativi, Barbie speciali,radiocomandate, se ......47mila euro e pistola in, denunciati in stato di liberà 3 stranieri e una italiana Polizia, periodo natalizio - intensificati servizi di controllo del territorio. Nelle ultime 48 ore le...BORETTO (Reggio Emilia) – Soccorsi mobilitati nella notte di Capodanno a Boretto, sulla Sp62R della Cisa, nel tratto denominato via Argine, dove poco prima delle 4 due persone – un uomo di 34 anni e u ...Secondo l'autorevole testata americana nessuno acquista le auto elettriche usate, una situazione che si ripercuote negativamente sul nuovo.