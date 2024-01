Auto nel lago di Como | vigile fuori servizio si tuffa ed estrae le persone a bordo Una morta e due feriti

(Di martedì 2 gennaio 2024) Un’con treè uscita di strada finendo nel ramo lecchese deldia Colico vicino all’Abbazia di Piona. I soccorsi arrivati sul posto hanno solo potuto constatare il decesso di una donna, mentre hanno iniziato a rianimare gli altri due passeggeri, un uomo di 79 portato all’ospedale di Gravedona e un sessantenne trasportato all’ospedale di circolo di Varese, entrambi in gravissime condizioni. Sul posto elisoccorso, ambulanze, squadre dei vigili del fuoco di Lecco, Sondrio einsieme ai sommozzatori e ai carabinieri di Lecco. L’incidente è avvenuto nella strada dove si parcheggia per poi arrivare all’abbazia di Pione. L’autista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, finendo giù da una scarpata e terminando la corsa nel ...

In attesa dei dati finanziari, Tesla chiude un ottimo 2023 per ciò che riguarda produzione e consegna di vetture. La crescita rispetto al 2022 è a ... (dday)

San Felice Circeo , 2 dicembre 2023 – I Carabinieri della stazione San Felice Circeo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di porto di ... (ilfaroonline)

La festa di Capodanno è finita in tragedia per un coppia di Galliate, provincia di Novara. I due, marito e moglie , sono morti dopo essere ... (europa.today)

... l'aumento degli importi dell'Ecobonus; il riporto al 2024 dei fondi inutilizzati2022 e,... intanto, il 2023 si conferma un anno perso come mostrano i dati sullegreen: a dicembre le ...L'assalto al locale La notte di Capodanno il padre e i due bambini sonolocale CaFeodora della ... Si tratta di dueprese a noleggio in Germania, una Citroën DS7 Crossback con numero di targa ...Tesla ha consegnato 484.507 veicoli nel quarto trimestre del 2023, per un totale annuale di 1.808.581. La produzione nel quarto trimestre è stata pari a 494.989 vetture, per un totale ...Il 2023 si è chiuso con 1.566.448 immatricolazioni di auto, il 18,96% in più del 2022. Nel mese di dicembre sono state vendute 111.136 auto con una crescita del 5,9% sullo stesso ...